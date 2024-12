Siena, il tabernacolo più bello è della Tartuca Coli: “Al di là della Contrada siamo tutti uniti”

Siena, 8 dicembre 2024 – «Ha vinto.... la Tartuca!». E’ stato il presidente del Comitato Amici del Palio Emiliano Muzzi ad annunciare quale è stato il tabernacolo più bello realizzato quest’anno dai bambini delle Contrade in onore della Madonna. I più bravi sono stati quelli di Castelvecchio, appunto, guidati da un gruppo giovane e con idee innovative di addetti ai giovani, coordinati da Fiamma Coli. «Il futuro c’è», ha esordito il sindaco Nicoletta Fabio rivolto alle centinaia di bambini presenti nella basilica di Provenzano. «Il vostro impegno accresce il senso di responsabilità», ha aggiunto. Tanti gli elogi per gli addetti ai giovani con l’invito del rettore del Magistrato Emanuele Squarci «a continuare a lavorare per il bene delle Contrade e della città».

L’opera vinta dai piccoli della Tartuca è stata realizzata dall’artista Irene Raspollini per i 70 anni della fondazione del Comitato Amici del Palio. «Mi sono ispirata alla Madonna di Dietisalvi da speme del 1262 conservata nella Pinacoteca nazionale di Siena – spiega – , è una citazione, non una copia. Se uno conta i filamenti bianchi sono 70, come gli anni del Comitato. In rilievo i barberi come pietre preziose ed il pigmento è tratto dal tufo di Piazza del Campo. Che con i suoi continui cambiamenti di colore fa impazzire anche i pittori, vi assicuro, non solo i tecnici del Comune durante la Festa».

«E’ la seconda vittoria del nostro gruppo, la prima fu nel 2018. Con il tabernacolo i bambini hanno voluto mettere in evidenza i valori che vanno oltre il Palio. Le parole chiave sono state ’Condivisione, amore, passione. Sono stati realizzati i bambini delle 17 Contrade – spiega Fiamma Coli – in modo che potessero essere interscambiabili. Al di là della Contrada, insomma, siamo tutti uniti».