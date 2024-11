Siena Gospel Project. Raccolti 1800 euro per la mensa dei poveri

Grazie al Siena Gospel Project in occasione del quale il Joyful Anthem Gospel Choir si è esibito nella chiesa della Santissima Annunziata sono stati raccolti 1800 euro (1000 euro raccolti durante la serata ed altri 800 derivati da donazioni) devoluti come contributo per il rinnovo della cucina della mensa dei poveri di San Girolamo. Una grande serata di musica, con la direzione di Jemero Carter, durante la quale sono state raccolte le offerte devolute alla Caritas diocesana Il Joyful Anthem Gospel Choir è una realtà nata nel 2013 dalla volontà di alcuni amici che hanno deciso di mettere in pratica la loro passione per il canto.