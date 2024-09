Siena Fc, la grande festa bianconera. Farina: "Siamo qui e restiamo qui"

Davanti ai tifosi festanti accorsi in Piazza San Giovanni si è alzato il sipario sul nuovo Siena Fc 2024/25. La lunga rosa a disposizione di mister Magrini ha sfilato davanti ai supporter bianconeri che hanno incitato i giocatori a poche ore dall’esordio di domenica a San Donato. Il più acclamato è stato mister Lamberto Magrini, che come al solito non ha evitato di raccontare le sue emozioni. "Obiettivi? Sarà un mio difetto, ma parto sempre per centrare massimo – ha detto il tecnico perugino –. A Siena bisogna fare tutto il possibile per vincere e riportare il club nei professionisti. So che forse a dire così rischio qualcosa, ma dentro di noi c’è questa voglia di lavorare con serietà e professionalità per essere competitivi e vincere di nuovo. Non so quale sarà il risultato finale, ma noi ce la metteremo tutta". E ancora: "Obiettivo primario è lottare sempre, anche se arriverà qualche sconfitta l’impegno non mancherà mai. Tutti ragazzi – ha rimarcato – sono concentrati e con la testa apposto. Siamo pronti per iniziare le partite che contano".

"Grazie per la presenza ed entusiasmo – ha detto invece il dg Simone Farina –. Noi cercheremo di mettercela tutta anche grazie al lavoro di tutti i collaboratori del club perché sono fondamentali. Grazie a Guerri e Giannetti che hanno dimostrato valori e attaccamento. Per ultimo il mister, professionista serio. E’ stata una estate difficile – ammette Farina – condita da tante voci, ma posso dire che noi siamo qui e rimaniamo qui. Il club non meritava tali e tante voci ma sono arrivate dall’esterno. Posso solo confermare il nostro impegno. Non so dove saremo a fine stagione, ma la squadra ce la metterà tutta".

Presentato insieme ai compagni anche l’ultimo arrivato, Giovanni Farneti. Nato a Forlì il 12 marzo del 2004 e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, fino ad arrivare in Primavera, Farneti è una mezzala dotata di visione di gioco, reattività e una particolare propensione per il gol. Arriva a Siena dopo le esperienze in serie D con il Forlì e il Trestina con cui in tutto ha collezionato 48 presenze e 5 goal all’attivo. "Sono stato su questo palco unico da calciatore – chiosa il ds Simone Guerri – e sono felice di esserci da dirigente. La conferma di tanti ragazzi è meritata e le aggiunte sono di qualità ed esperienza. Punto tanto sul lavoro quotidiano e sono sicuro che potremo dire la nostra. Come in Eccellenza tutti ci aspettano anche in D ma noi ci siamo".

Non solo questioni tecniche però. Presentato anche un nuovo partner del Siena Fc che si unirà ai già presenti, tra confermati e new entry, top sponsor Estra, Neo Medica, Terrecablate e Etes. Si tratta di Opera Laboratori rappresentata da Stefano Di Bello, consigliere delegato innovazione sviluppo. "Siamo orgogliosi e grati della proposta di questo sodalizio che ci vede partner culturali del Siena Fc – ha detto Di Bello –. Che cultura dello sport quindi si possano fondere insieme e sbocciare in qualcosa di bello e duraturo. Saremo presenti nella maglia delle prima squadra (ieri ancora non erano pronte, ndr) che sarà possibile acquistare al nostro Visitor Center ‘Dear Guest’ con anche prodotti ufficiali del Siena Fc e vendita biglietti. Obiettivi? Che i musei siano visitati anche da sportivi e senesi. In bocca al lupo alla squadra".

Durante la serata è stato ufficializzato infine che le dirette delle gare in trasferta saranno ancora trasmesse da Canale3 Toscana.