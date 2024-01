Siena entra nell’era del Blues. Attivi i treni ibridi per Chiusi. Ipotesi collegamento con Roma

La notizia è passata quasi sotto traccia, eppure sarebbe un primo spunto interessante sull’ipotesi di collegamento diretto via treno con Roma in tempi accettabili, in attesa di capire se e come evolverà la partita MedioEtruria. I primi treni Blues hanno collegato Siena con Chiusi. Si tratta del mezzo ibrido che può viaggiare a diesel sulle nostre antiquate linee ma, quando possibile, può alzare il pantografo e immettersi sulla linea elettrificata. In due ore e un quarto circa (considerando l’inserimento sulla direttissima a Orte, prima non appare possibile per evitare sovrapposizioni coi Frecciarossa) si potrebbe arrivare a Roma partendo dalla stazione ferroviaria di Siena. A far notare la novità Stefano Maggi, docente universitario e grande esperto di trasporti, grande sostenitore dello sviluppo della rete ferroviaria come mezzo di trasporto fondamentale.

Si tratta peraltro di quel mezzo che potrebbe consentire di ottenere il collegamento rapido con Roma come richiesto ultimamente in particolare da Stefano Scaramelli, vice presidente del Consiglio regionale e capogruppo di Italia Viva, che su questo ha ottenuto l’impegno della Regione. Il tutto mentre lo stesso Scaramelli resta fortemente critico su quanto sta maturando per MedioEtruria. "A oggi dal Governo nessuna decisione – osserva Scaramelli –. La fine del 2023, tra i tanti punti di vista divergenti, ci consegna un’intesa di massima tra le forze di governo del centrosinistra in Consiglio regionale. Potenziare gli scali di Chiusi e di Arezzo con fermate di treni AltaVelocità nelle attuali stazioni toscane. L’ipotesi di costruzione di una nuova stazione AV al momento non sembra essere plausibile. Tanto che il ministro competente, Matteo Salvini, non ha prodotto nessun atto concreto né è stato previsto nulla in merito nella Manovra finanziaria approvata su proposta del Governo".

Su questo fronte, dopo l’ultimo passaggio al tavolo tecnico ministeriale nel quale è stata prospettata la possibilità Creti-Farneta come la migliore e in attesa di ulteriori sviluppi romani, si attendono novità anche a livello regionale. Il consiglio comunale di Siena ha preso posizione per quella soluzione, la partita deve ora entrare nella fase decisiva.

