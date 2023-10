Siena è sempre più una nuova. Fortezza Bastiani

Biotecnopolo paralizzato perché i quattro ministeri fondatori non nominano il tavolo di coordinamento. Monte dei Paschi sballottato tra ministri turbo-privatisti e altri franco-nazionalisti. Siena è la Fortezza Bastiani del Deserto dei Tartari di Buzzati. Non aspetta il nemico, solo che accada qualcosa. Perfino la Pinacoteca è da mesi nel limbo. Il cda è stato nominato, ne fanno parte Enrico Basile, Nicoletta Gandolfi, Patrizia Marzano e Gianluca Calzolari. Il comitato scientifico ha solo 3 membri su 4: Marco Ciampolini per il Comune, Alessandro Angelini per l’università, Laura Cavazzini per il Ministero. Si aspetta la Regione per iniziare a lavorare. Anche Axel Hémery, come Lovaglio e Rappuoli, sembra il tenente Drogo della Fortezza.