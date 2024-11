Siena e il suo Palio. Foto Alinari in regalo per i nostri lettori

Domani in edicola con La Nazione la quarta foto da collezione dell’Archivio Alinari. Studio Villani, Corteo storico del Palio di Siena, 1920 circa, Archivi Alinari. La bellissima fotografia consacra un momento prima della corsa, quando si apre il corteo che coinvolge tutti: le contrade, l’autorità comunale, i cittadini e i forestieri. Musicanti, sbandieratori, alfieri. Centinaia di figuranti in costume in una coreografia solenne fanno il loro ingresso in piazza del Campo, caricando la folla di aspettative ed emozioni.

Lo Studio Villani di Bologna ha raccontato la storia economica e sociale dell’Emilia-Romagna e dell’Italia dal 1914 agli anni ‘80. Il Fondo Villani è composto da oltre 500mila pezzi, tra stampe, negativi e documenti. Un altro gioiello fotografico da custodire gelosamente, che sarà distribuito domani in abbinamento gratuito a La Nazione. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione Alinari per la fotografia nell’ambito delle iniziative per i 165 anni de La Nazione del nostro giornale.

Le schede, quattro per ciascuna realtà sono realizzate in cartoncino, in formato A4 e riportano su un lato l’antica foto Alinari: la riproduzione è realizzata con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, mentre sul retro sono riportati la didascalia, la data dello scatto originale, un breve testo per contestualizzare l’immagine, nonché i loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto.