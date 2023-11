"Siena dice 'No' alla Violenza sulle Donne"

Siena ha detto un chiaro ‘no’ alla violenza sulle donne. Molti gli attori che sono scesi in campo: le associazioni femministe hanno fatto un presidio in piazza Matteotti, il Siena F.C. ha incontrato una rappresentanza dell’associazione Pubblica Assistenza Val D’Arbia e in occasione della partita con la Castiglionese ospiterà una delegazione al fine di commemorare le donne vittime di violenza. Il Centro Emotrasfusionale delle Scotte, insieme ad Anpas, Avis, Cri, Fratres territoriali e Gruppo donatori di sangue delle Contrade hanno organizzato una giornata di donazioni con lo slogan "Uniti contro la violenza sulle donne". Tante altre associazioni, insieme anche alle forze dell’ordine, sono state presenti nel cortile del Rettorato, per fare informazione. Più di 30 forni hanno aderito poi all’appello di Cgil e Spi Cgil confezionando il pane con una busta con scritto ‘La violenza contro le donne non può essere pane quotidiano’, con un disegno degli studenti del Liceo artistico e i numeri dei centri anti-violenza.