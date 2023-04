"Siena da stordire, indescrivibile a parole" Amelia May Alcock in vacanza in città

Quando il luogo da sogno è reale: la giovane attrice australiana - classe 2000 - Milly Alcock ha postato l’altroieri su Instagram alcune foto dalla campagna senese ma anche del duomo di Siena, "indescrivili a parole". "Siena è da stordire" ha scritto la giovane star affascinata dalle bellezze locali, dal patrimonio storico, artistico e architettonico, ma anche dalla natura generosa di queste terre. Milly Alcock, all’anagrafe Amelia May Alcock, è nota per l’interpretazione di Rhaenyra Targaryen nella serie televisiva HBO ’House of the Dragon’ del 2022, la giovane principessa nel prequel de ’Il Trono di Spade’, ruolo che le è valso una candidatura ai Critics’ Choice Television Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. La saga di Casa Targaryen è stata il lancio mondiale per la giovanissima attrice australiana, che nel 2023 è stata poi scelta come protagonista del video di ’Easy Now’, singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds diffuso il 17 gennaio e nell’autunno di quest’anno è previsto il suo debutto sulle scene londinesi nel ruolo di Abigail Williams ne ’Il crogiuolo’ di Arthur Miller in scena al Gielgud Theatre. Nel frattempo Milly si è concessa una vacanza a Siena.