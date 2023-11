Siena Children’s Choir. Chigiana e Franci insieme per i talenti

In occasione della visita del presidente della Fondazione Mps e dell’Accademia Chigiana, Carlo Rossi, è stato consegnato il contributo del Rotary Siena Est all’istituzione senese, per il sostegno al Siena Children’s Choir. L’Accademia Musicale Chigiana e l’Istituto Rinaldo Franci, nell’ambito del Polo Musicale Senese, dal 2019 hanno messo in comune l’esperienza nella didattica musicale rivolta ai più giovani talenti. Per questo il Chigiana Children’s Choir e il Coro di Voci bianche del Franci sono diventati una cosa sola per la città. I ragazzi da 8 a 13 anni si esibiranno in concerti ed operine, prendendo parte a rassegne e manifestazioni.