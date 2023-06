Siena capitale dei vaccini Esperti mondiali riuniti

L’Istituto per la salute globale (Ifgh) dell’Università degli studi di Siena ha ospitato nei giorni scorsi un simposio internazionale che ha riunito esperti di tutto il mondo nel campo della vaccinologia e dello sviluppo globale, nonché ex studenti provenienti da 48 Paesi che si sono diplomati nel corso degli anni nel master in Vaccinologia e sviluppo farmaceutico.

Esperti della Fondazione Bill e Melinda Gates, Cepi, Oms, Istituto internazionale per i vaccini, autorità regolatorie nazionali, Università di Oxford, Università di Dalhousie - Canada e dell’industria farmaceutica, tra i tanti partecipanti, "hanno discusso per due giorni – recita la nota stampa – le sfide globali e la capacità di sviluppo necessaria per sostenere la missione congiunta del G7 e della Cepi di fornire vaccini entro 100 giorni dalle prossime epidemie e garantire equità per la popolazione mondiale".

La professoressa Sue Ann Clemens, direttrice del programma di master, nominata cavaliere dalla Regina Elisabetta per i servizi resi alla sanità pubblica durante la pandemia di Covid, insieme al professor Emanuele, presidente del programma di master, ha annunciato che, nonostante la pandemia, il master è riuscito a mantenere la sua missione di potenziamento delle capacità e di supporto allo sviluppo clinico. Ifgh ha formato oltre 1.200 professionisti e ha diplomato 110 studenti del master che contribuiscono attivamente alla lotta contro le malattie infettive in tutto il mondo.