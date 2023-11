Siena Awards. Ultimo weekend per le mostre di foto

Ultimo weekend per visitare le mostre di Siena Awards. Da domani a domenica sarà possibile ammirare le immagini del Festival della fotografia. Le foto sono ospitate a Siena ai Magazzini del Sale con la mostra ’I Wonder If You Can’; all’Accademia dei Fisiocritici dove è la personale di Brian Skerry; all’Accademia dei Rozzi la personale di Gabriele Galimberti e nell’Area Verde Camollia 85 di Ekaterina Starovoytova. Nell’ex Distilleria Lo Stellino sono ospitate le collettive dei tre premi fotografici del Festival. Poi le mostre a cielo aperto a Sovicille e Chiusdino e all’Abbazia di San Galgano.