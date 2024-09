Siena Awards, grande cerimonia. L’inaugurazione e la premiazione

Si apre il sipario, sull’edizione numero 10 del Siena Awards. Come tradizione, il momento dell’inaugurazione del festival internazionale di fotografia coincide con la premiazione del concorso, che si svolge sul palco del Teatro dei Rinnovati. L’appuntamento è per oggi alle 16.30, con una cerimonia che precederà la consegna dei premi e partirà da Piazza del Campo, con un coro di oltre quattrocento persone, che riunisce i cori delle Contrade di Siena e quelli di altre istituzioni, accompagnerà i protagonisti della manifestazione lungo il ‘golden carpet’, intonando alcuni brani che sono scritti nella tradizione senese. Un omaggio della città al festival. La testimonianza di un legame sempre più saldo, per quello scambio virtuoso capace di accendere ogni anno l’attenzione dei media di tutto il mondo sull’evento e sui luoghi, le vie, le stanze in cui le mostre prendono vita. La corale di Siena Awards è coordinata e diretta dal soprano Valentina Guarnieri.

"L’esibizione – spiega – è solo la conclusione di un percorso straordinario che da settimane vede lavorare insieme le Contrade di Siena e tanti cori provenienti da tutto il territorio". Per le 17 l’inizio della cerimonia di premiazione, all’interno del Teatro dei Rinnovati. (Foto, Luca Venturi ideatore Siena Awards)

R.B.