Siena Awards. Gran finale alla Chigiana su note di John Metcalfe

Il Siena Awards si avvia verso la chiusura con un appuntamento straordinario per celebrare la decima edizione. Dopo la cerimonia di apertura in Piazza del Campo e al Teatro dei Rinnovati, a chiudere l’evento sarà il concerto del celebre compositore John Metcalfe, che ha composto la colonna sonora del Siena Awards conferendo a questa edizione un carattere ancora più eccezionale. L’appuntamento è in programma sabato alle 18.30 all’Accademia Musicale Chigiana. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento dei posti. Il concerto sarà accompagnato da un’animazione visiva composta dalle più belle fotografie di alberi.