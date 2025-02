Siena, 24 ’squadre’ si sfidano. Settecento studenti a lavoro

di Laura ValdesiSIENAQuanto entusiasmo. ’Cronisti in classe’ compie 23 anni ma non li dimostra. Perché la formula, seppure rinnovata, consente alle scuole di sbizzarrirsi. Per quanto riguarda gli argomenti ma anche le immagini, senza contare che le pagine realizzate dagli studenti, pubblicate nell’apposito sito, possono essere votate on line. Insomma, un giusto mix di tradizione e modernità che consente alle insegnanti di utilizzare ’Cronisti in classe’ per incentivare il lavoro di gruppo e la capacità di analisi critica, agli studenti per confrontarsi e misurarsi con temi di ampio respiro oppure locali.

Le scuole che partecipano quest’anno alla sfida – inizia l’11 febbraio e termina a fine aprile – sono tantissime. Formate ben 24 ’squadre’ che si confronteranno a colpi di inchieste, però senza eliminazione. Perché tutte avranno la possibilità di arrivare in fondo per poi accedere alla premiazione finale che avverrà (vedi articolo in basso) al PalaOrlandi di Siena. Ben settecento gli studenti che si stanno già mettendo a lavoro dopo aver ricevuto anche le tracce tematiche proposte dagli sponsor e dai compagni di viaggio di questo singolare Campionato. Ogni angolo della provincia è rappresentato, dall’Amiata a San Gimignano, da Siena naturalmente al Chianti, passando per la Valdichiana e la Valdelsa, fino alla Val d’Orcia. I ragazzi nei loro lavori porteranno voci delle varie zone, progetti e personaggi. Scattando una bella ’fotografia’, come già avvenuto nelle scorse edizioni.

Anche quest’anno potranno partecipare sia gli studenti delle scuole medie che quelli delle elementari i quali, seppure più giovani, non sono meno agguerriti visto che il Campionato 2024 è stato vinto proprio da una primaria. Ma quali saranno le ’squadre’ in campo? A ’giocare’ e impegnarsi ecco gli studenti di Rosia, Murlo, Acquaviva di Montepulciano, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Siena, Radicofani, Rapolano, Abbadia San Salvatore e Castelnuovo Berardenga, San Quirico, Radda in Chianti, Pienza, Castiglione d’Orcia.

Per l’intera durata del progetto, da febbraio a fine aprile, ogni classe-redazione realizzerà un’intera pagina di giornale nel girone di andata ed una seconda pagina per il girone di ritorno curando la preparazione di articoli, titoli, foto e/o disegni da pubblicare sul giornale. In ogni data di uscita delle pagine di ’Cronisti’, secondo il calendario prestabilito, ogni classe riceverà una fornitura gratuita di copie de La Nazione in modo da poter seguire e confrontare gli elaborati proposti da tutte le scuole che partecipano all’iniziativa ma anche per approfondire, sfogliando il quotidiano, le notizie e i principali fatti di attualità. Alla fine tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata e nella seconda metà di maggio si svolgerà la premiazione finale, una grande festa insieme a scuole, istituzioni, partner e sostenitori del progetto.

I temi proposti dagli sponsor sono tantissimi. Si spazia da un bene prezioso come l’acqua all’ambiente, dallo sport come strumento di benessere ed inclusione sociale alla smart city all’epoca dell’intelligenza artificiale, solo per citarne alcuni. Allora non resta che mettersi a lavoro, ragazzi. La sfida abbia inizio.