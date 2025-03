Sicurezza urbana, dibattito. La destra in consiglio chiede il "Daspo urbano"

"Introdurre il Daspo urbano per aumentare gli strumenti a disposizione del Comune a tutela della pubblica sicurezza a livello locale". Tre gruppi di opposizione in Consiglio comunale a Poggibonsi - Fratelli d’Italia, Forza Italia e Poggibonsi Merita - per voce dei rispettivi capigruppo, firmano una mozione, che sarà discussa questo pomeriggio dall’assemblea cittadina. Riguarda la modifica del regolamento della Polizia municipale proprio attraverso l’ingresso del Daspo urbano tra i vari articoli della normativa in materia.

"Occupazioni abusive, risse, violenze e ruberie – affermano gli estensori del documento – stanno creando grossi problemi alla cittadinanza. Noi riteniamo che il rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità possa aiutare, in accordo soprattutto a forme di prevenzione e di costruzione di un ambiente sociale positivo, a ridurre al minimo queste forme di criminalità. Concentrarsi solo su azioni preventive tralasciando quelle di attivo contrasto, potrebbe essere un grave errore e potrebbe non sortire gli effetti desiderati, rischiando persino di aggravare la situazione sicurezza a Poggibonsi, già fragile". Nella pratica il Daspo urbano si propone di contrastare il degrado e di tutelare la sicurezza nei luoghi pubblici.

Spiegano i gruppi del centrodestra in Consiglio comunale, in quanto firmatari della mozione che ora approda in Consiglio: "Il Daspo urbano è uno strumento che, dalla sua introduzione, è stato utilizzato con efficacia contro il degrado e la criminalità. A Siena, per esempio, fu integrato nel regolamento della Polizia municipale nel 2019 e si è rivelato uno strumento fondamentale per l’amministrazione, dimostrando una notevole efficacia nella riduzione dei fenomeni di degrado. Pertanto, noi crediamo che l’inclusione nel regolamento della Polizia municipale poggibonsese possa rappresentare un passo significativo nel miglioramento della sicurezza urbana, auspicandoci che sia inserito all’interno di un piano complessivo di sicurezza". In definitiva, secondo i gruppi di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Poggibonsi Merita, "l’adozione del Daspo urbano contribuirà a salvaguardare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo - concludono - un ambiente urbano più sicuro e a tutela dei poggibonsesi".

Paolo Bartalini