Sicurezza, servizi garantiti. Task-force di 400 agenti

Il questore Ugo Angeloni non arretra di un millimetro: "I servizi di sicurezza sono comunque garantiti". Alle spalle ha l’esperienza vissuta con il doppio rinvio del Palio di luglio a causa del maltempo. Ieri, dopo mezza giornata di caldo asfissiante, quando ha iniziato a cadere la pioggia ed è stata esposta la bandiera verde, la macchina della sicurezza è stata confermata in tutto e per tutto. In altre parole, le misure previste dal questore per il Palio dell’Assunta, con un totale di 400 uomini, restano un punto fermo per garantire lo svolgimento della Festa.

Chiaramente è stato necessario procedere a una riorganizzazione dei servizi: alcuni degli agenti impiegati in questi giorni resteranno a Siena, mentre altri andranno via in quanto destinati ad altri servizi, ma verranno prontamente sostituiti proprio come avvenuto con il doppio rinvio nel mese di luglio. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, per consentire un’adeguata gestione dell’ordine pubblico, su richiesta delle autorità provinciali competenti, ha concesso un adeguato numero di rinforzi, compresi i reparti inquadrati. Oltre a garantire il regolare svolgimento del Palio, l’obiettivo delle attività di controllo, che vedono l’impiego di personale in abiti civili e in uniforme, è prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, come scippi o borseggi e furti negli appartamenti, specie quando lasciati incustoditi. In tutta l’area limitrofa a Piazza del Campo, massima attenzione verrà rivolta anche oggi ai varchi di accesso che saranno vigilati e presidiati da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché dagli agenti della Polizia provinciale e Municipale con la collaborazione degli stewards per il controllo e filtraggio, anche con i metal detector, delle persone che vorranno entrare nella Conchiglia. La Polizia Scientifica sarà impegnata per documentare gli eventi ed eventuali criticità che dovessero sorgere durante la Festa. Sulla Torre del Mangia del Palazzo Pubblico, sarà allestito anche oggi il Centro Unificato di Coordinamento, alla guida del quale è preposto un funzionario della Questura e composto da rappresentanti di ciascuna forza di Polizia e di Pubblico Soccorso, collegati via radio con le loro articolazioni operative, per gestire tutte le informazioni e i profili riguardanti la sicurezza, con una visione diretta sulla Piazza.

Cristina Belvedere