Sicurezza per gli addetti al settore agricolo. Formazione a Suvignano

Due giorni di corso per approfondire le conoscenze in merito alle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto nel comparto agricolo. È quello che ha organizzato l’11 e il 12 aprile passati il Dipartimento Tecnico sanitario della Riabilitazione e della Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est nell’azienda agricola Tenuta di Suvignano. Il corso ha coinvolto i tecnici della prevenzione delle province di Arezzo, Grosseto e Siena recentemente assunti, con l’obiettivo di integrare le conoscenze teoriche maturate durante il percorso universitario con quelle pratiche (sicurezza delle attrezzature, impianti , conoscenza cicli di lavoro, ecc.) da applicare nel settore agricolo, e per garantire l’implementazione delle competenze dovute alla evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. L’agricoltura nell’area vasta Sud Est presenta circa 33 mila aziende.