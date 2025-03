Sicurezza multimediale. Premio al professor Barni

Importante riconoscimento per il professor Mauro Barni, docente del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Siena. L’European Association For Signal Processing ha assegnato al docente il titolo di ’EURASIP Fellow’, "per i contributi alla sicurezza multimediale - si legge nella motivazione –, all’elaborazione del segnale e all’apprendimento automatico". Ogni anno a un gruppo selezionato di ricercatori nel campo dell’elaborazione dei segnali viene conferito il titolo.

Il conferimento ufficiale avverrà durante la cerimonia di apertura della conferenza EUSIPCO 2025, che si terrà in Sicilia nel settembre 2025. Nell’occasione altri tre ricercatori, un italiano, uno statunitense e uno svedese, riceveranno il premio.

Mauro Barni è professore ordinario di cybersecurity. Si occupa da anni di sicurezza dei contenuti multimediali con un focus specifico sull’individuazione di deepfake e immagini sintetiche generate mediante tecniche di intelligenza artificiale. Recentemente si è occupato anche di sicurezza delle tecniche di intelligenza artificiale; è autore di più di 350 pubblicazioni.