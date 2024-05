Si vota in 29 Comuni Ammesse tutte le liste

Sono 29 i Comuni della provincia di Siena, che andranno al voto l’8 e il 9 giugno. Tutte le liste sono state ammesse, nessuna esclusa. Le uniche due realtà in cui l’amministrazione uscente è di centrodestra sono Chianciano Terme e Piancastagnaio. Nella cittadina termale il primo cittadino, Andrea Marchetti, corre per il secondo mandato: dovrà vedersela con Grazia Torelli, sostenuta dal centrosinistra, e con il civico Roberto Esposito, appoggiato da ‘Coraggio Italia’. A Piancastagnaio esce di scena il sindaco Luigi Vagaggini: in continuità, corre per il centrodestra il suo vice Franco Capocchi. A sfidarlo, ci sarà Marco Bagno, civico che ha incassato il sostegno esterno del centrosinistra. In tre territori il risultato elettorale è pressoché certo, perché c’è un solo candidato sindaco: si tratta di Radda in Chianti, dove il sindaco Pier Paolo Mugnaini è pronto a fare il bis; Radicofani dove si ricandida l’uscente Francesco Fabbrizzi; e San Casciano dei Bagni che registra la nuova discesa in campo del sindaco Agnese Carletti.

Otto i comuni con un poker di candidati: Abbadia San Salvatore (Volpini, Giacomo Bisconti, Carli e Ivano Bisconti), Castelnuovo Berardenga (Nepi, Rosso, Montanelli e Ruffoli), Colle (Vannetti, Pii, Bargi e Toticchi), Montepulciano (Angiolini, Maccarone, Carbé e Bianchi), Monteroni d’Arbia (Berni, Galeazzi, Priori e Rossi), Poggibonsi (Cenni, Picardi, Lucii, Checcucci), Radicondoli (Guarguaglini, Moda, Dolci, Giordano) e Sovicille (Gugliotti, Guerrini, Pallassini e Valenti). Sfida a tre in cinque realtà: Casole d’Elsa (Pieragnoli, Barbagallo e Verponziani), Chianciano Terme (Marchetti, Torelli, Esposito), Monteriggioni (Frosini, Senesi, Giardini), Sinalunga (Zacchei, Savelli, Rappuoli) e Torrita di Siena (Grazi, Canapini, Bastreghi), mentre sarà duello ad Asciano (Nucci e Parri), Buonconvento (Conti e Papini), Castellina in Chianti (Stiaccini e Pitigliani), Castiglione d’Orcia (Rossi e Antipasqua), Cetona (Cottini e Niccolucci), Chiusdino (Bartaletti e Oporti), Gaiole in Chianti (Pescini e Del Lungo), Murlo (Ricci e Roncarà), Piancastagnaio (Capocchi e Bagno), Pienza (Garosi e Mangiavacch), Rapolano Terme (Starnini e Marraudino), San Gimignano (Marrucci e Lavecchia) e San Quirico d’Orcia (Bartoli e Cresti). Ballottaggio solo a Colle e Poggibonsi nel caso al primo turno nessuno superasse il 50% più uno dei voti.

Cristina Belvedere