Si tuffa ma non sa nuotare Salvato dal bagnino-eroe

Un bagnino di 19 anni ha salvato la vita ad un suo coetaneo, è successo alla piscina comunale di Chianciano Terme. Una tragedia che è stata evitata solo grazie alla bravura, alla prontezza ed alla professionalità dello staff. Tutto è iniziato forse come un gioco, magari una scommessa fra giovani ragazzi stranieri che, si sfidavano, dal trampolino dei 3 metri: in pochi secondi quel gioco poteva trasformarsi in tragedia. Erano da poco passate le 15 quando un giovane di origine indiana accetta di salire sul trampolino e di gettarsi di piedi nella piscina tuffi dell’impianto chiancianese, seguendo così i suoi amici che in piena tranquillità si alternavano nel gioco. Ma per il 19enne questa prova non poteva essere un gioco a cui partecipare: perché non sapeva nuotare. Non si comprende quindi cosa l’abbia spinto ad accettare la sfida. I suoi amici, dopo quel tuffo, hanno incominciato a ridere del fatto che non riemergeva in superficie, forse pensavano ad unos cherzo. La situazione invece è diventata difficilissima in pochi attimi. Sicuramente il giovane quando si è reso conto che annaspava per risalire ha avuto un attacco di panico ed ha incominciato a bere e così il quadro è diventato da serio a drammatico. Il bagnino che controllava proprio quella parte dell’impianto chiancianese ha letteralmente salvato la vita al giovane coetaneo. L’"eroe" della giornata, anch’egli rimasto scosso e in uno stato di profonda emozione, è originario di Torrita ed ex agonista di nuoto; l’ha salvato raccogliendolo quasi sul fondo a 5 metri, sollevandolo fino alla superficie. Il bagnino è riemerso e sul bordo ha trovato la sua collega che ha praticato la rianimazione al ragazzo. Il giovane indiano è così tornato a respirare ed ha buttato fuori tutta l’acqua ingerita. La staff della piscina ha immediatamente chiamato i soccorsi sanitari e l’ambulanza in un baleno ha raggiunto l’impianto sportivo ed ha allertato l’elisoccorso. Esattamente alle 15.14 la centrale operativa del 118 dell’Asl Tse di Siena-Grosseto ha ricevuto la chiamata dalla piscina comunale di Chianciano Terme in via Abetone "per una sindrome da annegamento". E’ stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena dall’elicottero Pegaso 2. Sul posto sono intervenute anche l’automedica di Nottola e la Pubblica assistenza di Chianciano. Ieri sera le ultime notizie che arrivavano dal policlinico de Le Scotte erano rassicuranti circa le condizioni generali del giovane straniero.

Anna Duchini