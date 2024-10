Si ritrovano dopo 50 anni. Studenti del liceo Volta tra risate e tanti ricordi

"Nozze d’oro" con la maturità per un’allegra schiera di valdelsani. Si sono ritrovati per un convivio, a Poggibonsi presso Alcide, i componenti della quinta A dell’anno scolastico 1973-74 del liceo scientifico Alessandro Volta di Colle di Val d’Elsa. Grazie anche all’opera delle infaticabili organizzatrici della classe di allora, e dopo qualche centinaio di messaggi scambiati su whatsapp, i compagni di scuola del tempo hanno festeggiato il felice traguardo. "Risposte entusiastiche all’appello – raccontano – tanto che ci siamo presentati all’appuntamento quasi a ranghi completi, salvo poche assenze per motivi di forza maggiore. Non sono mancati ovviamente i riferimenti ai trascorsi scolatici dei partecipanti, sottoposti a severe interrogazioni da parte delle promotrici dell’happening sulle materie di esame. Con esiti a dire il vero insperati, nonostante qualche mormorio di sottofondo con frasi del tipo ‘se sapevo che interrogavano, non venivo’ , oppure con la tipica domanda ‘ci si può giustificare’?". Il simpatico gruppo di ex studenti ha poi osservato: "Al di là degli aspetti culinari-culturali, ciò che comunque ci ha colpito di più è stato ancora una volta il clima di sereno affiatamento che si è subito venuto a creare e che si è respirato per l’intera serata, a dispetto del periodo trascorso senza incontrarsi o parlarsi, quasi a riprendere un filo interrotto da appena… cinquanta anni". L’evento è culminato nella consegna ai presenti di un attestato di partecipazione alla ‘reunion di classe’, con tanto di reportage fotografico sia individuale che di gruppo, e si è concluso con l’auspicio di ripetere quanto prima degli incontri di questo genere all’insegna dell’Amarcord. "Un sincero ringraziamento – concludono dalla quinta A del Volta del 1973-74 – agli intervenuti, alle organizzatrici, e al ristorante Alcide di Poggibonsi". Immancabile la foto, al termine della cena, per rimarcare la ricorrenza. In basso, da sinistra: Marzia Fallaci, Franca Mascii, Riccardo Rosi, Franca Mancuso, Silvana Borrani. Prima fila: Laura Meoni, Lia Corsi, Claudia Corti, Donatella Capperucci, Elisabetta Bazzetta, Maria Teresa Meucci, Manuela Becattelli, Lucia Cubattoli, Rosella Venturini, Paolo Galardi. Seconda fila: Giovanni Serni, Sergio Del Zanna, Giuseppe Pellizzari, Sestilio Dirindelli, Giampiero Bilenchi, Gabriele Stella, Giovanna Soldi, Sandro Signoretti.