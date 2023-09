Si ribalta con il trattore. Gravissimo un 53enne

Ha riportato un trauma cranico e ferite da schiacciamento un cinquantacinquenne in un incidente sul lavoro nei campi avvenuto in una azienda agricola nella località San Benedetto, comune di San Gimignano. Sette chilometri circa dal capoluogo. L’uomo (N.R. le iniziali) è adesso ricoverato in condizioni di gravi alle Scotte: all’ospedale senese è giunto in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso, atterrato a Ulignano, dopo l’intervento sul posto della Misericordia di San Gimignano con il personale medico a bordo. Poi l’arrivo anche dei Carabinieri della stazione sangimignanese e il servizio della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sembrava una giornata come tante, in tempo di vendemmia, in quella superficie a una manciata di chilometri anche da Poggibonsi, immersa nelle campagne valdelsane. Poi, poco dopo le 16 di eri, la sequenza sulla quale si concentrano adesso le attenzioni del personale preposto agli accertamenti in seguito all’episodio. Per cause da stabilire, il trattore sul quale l’uomo era al lavoro su un terreno si è improvvisamente ribaltato. Sul momento, secondo quanto ricostruito finora, il cinquantacinquenne si sarebbe rialzato da solo. Successivamente, però, il quadro è emerso in tutta la sua criticità. Tanto che le persone presenti non hanno esitato a quel punto ad allertare i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza. Si è reso necessario, oltre all’intervento dell’ambulanza della Misericordia di San Gimignano, anche l’atterraggio di Pegaso 3 per il trasferimento dell’uomo alle Scotte per tutte le necessarie cure alle quali si dedicano i medici del Policlinico.

Paolo Bartalini

Romano Francardelli