Si inaugura alla Lizza la stele in memoria del Generale Martini

Dopo anni di oblio Siena si ricorda del Generale Ettore Martini, eroe della Grande Guerra, più conosciuto come l’Alpino dell’omonima Cengia sul Lagazuoi. Grazie a Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia) e Ana Siena, che ne hanno promosso il ricordo, domani alle 15.30 ai giardini della Lizza, viene inaugurata una stele in sua memoria. Parteciperanno i rappresentanti di Macerata Feltria, dove nacque, Siena dove si sposò e visse e dove è sepolto nel cimitero della Misericordia e Castellina in Chianti dove morì. Siena colma una lacuna di 80 anni, grazie all’onorevole Michelotti, al vicesindaco Capitani, all’Unuci e all’Ana.