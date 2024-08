Si ferisce gravemente dopo tuffo in piscina, giovane in rianimazione

Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri alla piscina comunale di Colle. Alle 14.58 è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana sud est per soccorrere un 21enne. Secondo alcuni testimoni presenti nell’impianto colligiano, l’incidente sarebbe avvenuto a seguito di un tuffo dall’altezza di cinque metri.

Trasportato in gravi condizioni (in codice 3) al policlinico di Santa Maria alle Scotte, ieri sera il ventunenne era stato ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Sul posto, per prestare il primo soccorso, è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa.