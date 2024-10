Si diverte a rovinare i lavori: "Impronte stile ’Walk of fame’. Ora guardiamo le telecamere"

La Hollywood Walk of Fame è certo un altro pianeta. Il percorso, famosissimo, dove ogni stella del mondo dello spettacolo vuole lasciare la sua impronta che rende il nome immortale. Due lunghi marciapiedi che corrono lungo quindici isolati della Hollywood Boulevard e tre della Vine Street. Ad Hollywood, naturalmente.

Nessun paragone, dunque, con il semplice ed ordinato marciapiede di via Buonaroti a Chiusi. Ma un piccolo episodio ha scatenato la rabbia social del sindaco Gianluca Sonnini che è intervenuto commentando il gesto che rappresenta uno sfregio al decoro e a chi lavora, titolando le sue frasi ’Anche Chiusi come Hollywood, la sua walk of fame’.

"Sarà questo che avrà pensato chi stamani ha lasciato le sue impronte sul cemento fresco posato dagli operai sul marciapiede di via Buonarroti? Non si può dire che la freccia e il nastro non fossero ben visibili, il lavoro dovrà essere eseguito da capo, gli operai si potevano dedicare ad altro, ma la cosa più triste è la totale mancanza di senso civico", argomenta il primo cittadino. Che prosegue: "Questa è la civiltà che siamo in grado di esprimere, che amarezza, che vergogna. E visto che volevi diventare famoso – si rivolge all’ingnoto autore della bravata – vediamo se le telecamere ti hanno ripreso bene".

Di conseguenza il Comune si avvarrà del sistema di videosorveglianza per risalire a chi si è divertito a mettere i piedi nel cemento fresco – dalla grandezza dell’impronta sembra un uomo – costringendo gli operai a rifare tutto da capo.

La.Valde.