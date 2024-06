Si celebra la Giornata dell’Economia. I numeri su export, turismo e lavoro

Nel 2023 il valore complessivo delle esportazioni della provincia di Siena si è attestato sui 5,3 miliardi di euro, con una crescita del 42,4% rispetto all’anno precedente. Mentre la media toscana di crescita è stata del 5,6%. Siena è la terza provincia in Italia, in valori assoluti, per incrementi di esportazioni. Pesa sul dato regionale per il 9,3%, mentre per valore aggiunto è al 7% e per occupati e reddito famiglie al 7,3%.

Sono solo alcuni degli indicatori sociali, demografici ed economici che saranno presentati nel corso dell’edizione numero 22 della ’Giornata dell’Economia – Siena 2030’, l’iniziativa, organizzata da Camera di Commercio, Università degli Studi e Fondazione Monte Paschi, in programma domani, con inizio alle ore 11, presso la Sala Attico della Camera di Commercio.

Sarà una preziosa occasione di confronto e di analisi sullo sviluppo del territorio attraverso i contributi del presidente e del segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi e Marco Randellini, del presidente e del direttore generale della Fondazione Mps Carlo Rossi e Marco Forte, della prorettrice dell’Università Donata Medaglini e della professoressa Francesca Gagliardi del Dipartimento di Economia politica e Statistica dell’Università.

Andrea Favaretto, Direttore del Centro Studi Sintesi di Mestre, presenterà inoltre l’ultimo report dell’ Osservatorio del turismo della provincia di Siena, importante strumento di analisi delle dinamiche e delle tendenze della filiera turistica senese, nato da un progetto di Confcommercio, Confesercenti e Camera di Commercio di Arezzo-Siena e con il sostegno economico della Fondazione Mps. Sarà la relazione con più slides e dati divisi comune per comune. Siena e San Gimignano, anche nel 2023 sono i centri che registrano il numero maggiore di presenze turistiche.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate all’assessore all’economia e alle attività produttive della Toscana, Leonardo Marras e gli interventi saranno moderati da Pino Di Blasio, capo della redazione de La Nazione di Siena.