Si apre ’Benvenuto Brunello’. Anteprima del ’re’ dei rossi con il ministro Lollobrigida

Luci accese a Montalcino, da domani al via l’edizione n.32 di Benvenuto Brunello, l’anteprima con le prime degustazioni che vedranno protagonisti l’atteso Brunello di Montalcino 2019 ma anche la Riserva 2018, il Rosso di Montalcino 2022, il Moscadello e il Sant’Antimo. Un evento che arriva ad una settimana dall’annuncio di "Wine of The Year" assegnato dalla celebre rivista statunitense Wine Spectator al Brunello di Montalcino 2018 di Argiano. Dunque da oggi, e fino al 27 novembre, al Chiostro di Sant’Agostino, nel centro storico di Montalcino, sono attesi giornalisti e critici (oltre 100 quelli selezionati) dall’Italia e dall’estero, professionisti, wine lover, buyer, sommelier per un evento che abbraccia 119 cantine e 310 etichette in assaggio. Oggi la prima giornata di degustazione riservata alla stampa, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 che proseguirà anche domani, uno dei giorni più attesi, con la tavola rotonda (ore 11 al Teatro degli Astrusi) su "Il vino e la sfida della sostenibilità: il futuro del vigneto Italia", che prevede anche il video intervento del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; della senatrice Simona Petrucci; del direttore generale di Valoritalia Giuseppe Liberatore e di Angelo Riccaboni, docente e Premio Mangia 2023, il più importante riconoscimento che viene consegnato a Siena. Non mancherà, come da tradizione, la presentazione dell’annata agronomica 2023, l’assegnazione del premio Leccio d’Oro n.32 (per ristoranti ed enoteche) e, alle ore 13 secondo programma, la posa sulla costa del Municipio della piastrella celebrativa dedicata alla vendemmia di quest’anno. Come anticipato da Montalcinonews.com nei giorni scorsi, sarà la giornalista Monica Maggioni la testimonial dell’edizione 2023 di Benvenuto Brunello. La sera la cena di gala (su prenotazione). L’evento continuerà poi da domenica 19 al 22 novembre e dal 25 al 27 dello stesso mese con le giornate riservate agli operatori di settore, mentre il 20 novembre si danno appuntamento per valutare le nuove annate i sei Master of Wine. Il fine settimana per i wine lover è quello del 25-27 novembre mentre il Brunello Day è il 28 novembre in contemporanea a New York, Dallas, Miami, Toronto, Vancouver, Zurigo, Shanghai e Tokyo. L’evento internazionale è preceduto dalla tappa di Londra il 21 novembre. L.S.