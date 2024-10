Shopping, foto e teatro. È la Fiera alla Pieve

La festa è partita con un sole incoraggiante e tanto entusiasmo. La Fiera alla Pieve, storico appuntamento della Valdichiana, oltre che il più grande a livello numerico, è entrata nel primo dei due weekend in calendario in attesa del "fierone" di martedì con i suoi 600 banchi e un paese intero che si ferma per godersi la giornata tra shopping, ritrovi e iniziative che di certo non mancano, tra quelle presenti nel programma dell’evento a cui vanno aggiunti gli appuntamenti organizzati dalle varie realtà sinalunghesi. Ieri taglio del nastro e cena di beneficenza sold out, oggi arrivano i banchi, sarà una fiera ridotta rispetto a quella di martedì ma comunque ’robusta’ con lo spazio luna park sempre attivo. Ci sarà anche la mostra di razza chianina, nell’area della Fiera dell’Agricoltura (visibile fino a martedì 8 ottobre), con circa 25 capi. Uno spazio che si lega alle tradizioni con laboratori, esposizione degli animali, dei trattori e dei mezzi agricoli e, per l’inaugurazione di stamani alle 10, una colazione speciale. In piazza della Stazione lo spazio dedicato allo street food. In viale Trieste, cuore degli eventi, alle 15 l’apertura della mostra fotografica a cura di Giorgio Di Gennaro, musica, intrattenimento, workshop, mixology drink alle 18 a cura di Drink Revolution e aperitivi gourmet a cura dello chef Romano Gordini: una parte del ricavato andrà in beneficenza alla Misericordia di Sinalunga (che presenterà la nuova ambulanza acquistata con la raccolta fondi sabato 12 ottobre). Alle 21.15, al circolo ’Frullini’, l’associazione Astrolabio, con la partecipazione del Bucchero e dei figuranti del Presepe Vivente, darà vita allo spettacolo ’La Veglia Contadina: Il Garzone’. E domani in viale Trieste "Lo Sbaracco in Fiera" con prodotti a prezzo di occasione. Luca Stefanucci