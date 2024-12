Shakespeare a Siena: 'Molto rumore per nulla' con Lodo Guenzi e Sara Putignano

Non poteva mancare un tocco di Shakespeare alla stagione dei Teatri di Siena. E allora ecco che da stasera, per le consuete tre repliche (oggi e domani alle 21, domenica alle 17), sarà in scena ‘Molto rumore per nulla’.

Per il cartellone del Sipario rosso, Lodo Guenzi e Sara Putignano saranno i protagonisti di questo grande classico, per la regia di Veronica Cruciani e Margherita Laera. Scene di Anna Varaldo, musiche di John Cascone, costumi di Erika Carretta, luci di Gianni Staropoli, movimenti di scena di Marta Ciappina.

Tante trame che si intrecciano, in una Messina bucolica in cui alcuni soldati di ritorno dalla guerra si fermano a casa di un rispettabile nobiluomo e scoccano innamoramenti, battibecchi, sotterfugi, tradimenti veri e presunti. Matrimoni in vista, strategie, punzecchiature e schermaglie amorose, sempre in bilico tra commedia e dramma, per uno dei lavori più rappresentati del poeta e drammaturgo inglese.

"Molto rumore per nulla – afferma la regista, Veronica Cruciani – è una delle migliori opere di Shakespeare, scritta tra il 1598 e il 1599. Si caratterizza per la presenza di innumerevoli giochi di parole e per una brillante interpretazione dei ruoli di genere. Gran parte di questa tragicommedia ruota attorno alla scrittura di messaggi segreti, allo spiare e origliare conversazioni riservate, caratterizzata da una comicità ironica e d’effetto".

La regista pone l’accento su quei temi che possono essere affrontati anche in una prospettiva contemporanea, senza per questo snaturare un testo del Sedicesimo secolo. "Nel testo risiedono anche riflessioni ben più complesse – afferma la regista – come gli uomini e le donne vengano trattati in modo differente all’interno della società. La differenza fra le relazioni tra sessi opposti e uguali è al centro della commedia di Shakespeare".

Il prossimo appuntamento ai Rinnovati è con l’opera. Mercoledì 18 andrà in scena la Tosca, il melodramma in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, con l’Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago, diretta da Marco Severi, per la regia di Lorenzo Lenzi, con Valentina Boi, Samuele Simoncini, Francesco Landolfi, Claudio Mugnaini, Simone Rebola, Rocco Sharkey, Veronica Niccolini e l’Unione Corale Senese ‘Ettore Bastianini’.

Ultimo appuntamento per il 2024 sarà infine la produzione firmata Familie Floz, ovvero ‘Hokuspokus’, che andrà in scena dal 20 al 22.