Sfilza di truffe a Castelnuovo e Asciano. Finti addetti del Fiora

Truffe, una sequenza infinita. Corsi per mettere in guardia gli anziani, incontri nelle parrocchie con le forze dell’ordine che svelano i trucchetti più usati dai malviventi. Nonostante il grande sforzo profuso dalle istituzioni la piaga dei raggiri non si arresta. A mettere in guardia i cittadini sono stati questa volta due Comuni, quello di Castelnuovo Berardenga e di Asciano. "Alcuni truffatori si sono finti tecnici dell’Acquedotto del Fiora e sono riusciti ad entrare in diverse abitazioni. Vi invitiamo a prestare molta attenzione e a non far entrare in casa estranei, soprattutto in situazioni sospette", l’allarme lanciato a Castelnuovo. "Raccomandiamo – si aggiunge – di sensibilizzare soprattutto i più anziani affinché siano consapevoli del pericolo. Le forze dell’ordine sono già intervenute e stanno indagando sul caso".

La situazione non è migliore ad Asciano dove il sindaco Marcello Nucci comunica "che sono in corso truffe attraverso telefonate. I malviventi hanno la capacità di clonare la voce dei vostri parenti più prossimi. Che vi chiederanno aiuto, vi diranno di essere in difficoltà, che hanno impellente necessità di denaro in contanti o di preziosi perché sono finiti nei guai. Non date soldi, non consegnate loro preziosi, non fateli entrare a casa vostra. Chiamate la polizia, chiedete aiuto ai vicini, non fatevi convincere. La richiesta di soldi è un inganno, nessun organo di polizia o altro ente pubblico sanitario o assistenziale domanda denaro". Aggiunge inoltre che "ladri e truffatori oggi hanno imparato a nascondere le loro vere intenzioni con modi gentili, con un aspetto elegante o addirittura indossando una divisa". Conclude invitando a parlare con i vicini, soprattutto se anziani e se hanno problemi di deambulazione. E se si vedono persone sconosciute che si aggirano nei paraggi va avvertito il 112. "Cerchiamo quanto più possibile – dice il sindaco Nucci – di autoproteggerci".

