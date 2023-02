Sfida per le primarie Pd Si voterà domenica La mappa dei seggi

Urne aperte a Poggibonsi per le primarie che porteranno all’elezione a livello nazionale del segretario del Partito democratico. Operazioni di voto in programma domenica prossima dalle 8 alle 20 con la possibilità di esprimere la preferenza a uno dei candidati per tutti i cittadini da almeno 18 anni in avanti. Possibilità estesa anche ai minori, dai 16 anni, di esprimersi nel voto previa preregistrazione sul portale www.primariepd2023.it.

Nel territorio comunale di Poggibonsi sarà possibile votare in via Romana 98 a Staggia Senese, negli spazi di fianco all’edicola, per gli elettori delle sezioni 21, 22, 23. Quindi l’area del Centro insieme di Bellavista, in via Austria 13, sarà a disposizione degli elettori delle sezioni 19 e 20. Per gli elettori di tutte le altre sezioni, infine, sarà invece a disposizione la Sala La Ginestra, in via Trento 84 a Poggibonsi. Occorrono per partecipare alle operazioni di voto un documento di identità, la tessera elettorale e due euro (gratuito per gli iscritti al Pd).