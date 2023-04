Sfida Anffas-Poggibonsi

Una serata a colori. Non solo il rosso e il giallo del Poggibonsi Basket, bensì una tavolozza di emozioni nella palestra del Roncalli per la gara di tiri a canestro che ha avuto per protagonisti sul rettangolo gli atleti locali – serie D e Under 17 – e i ragazzi di Anffas Alta Valdelsa. L’aggettivo ‘abile’ può esistere pure se non è accompagnato da avverbi, se ognuno dei componenti del team riesce a sentirsi parte integrante di un progetto. E così è stato nell’occasione, grazie al lavoro di una associazione che da tempo (65 anni a livello nazionale, poco meno di 40 sul territorio) non esita a guardare alle potenzialità più autentiche di chi a volte teme di rimanere indietro di un passo. "Non è da tutti catturare la vita, non disprezzate chi non ce la fa", cantava Angelo Branduardi nel ricordo degli insegnamenti di Franco Fortini. E nella speciale partita, senza punti da assegnare o titoli da attribuire, Simone, Alyssa, Jacopo, Tommaso, Chiara, Alessia, Michele, Federica hanno offerto a loro modo una lezione, forti di un paio di ingredienti fondamentali: il sorriso e il desiderio di far centro, davanti a un pubblico prodigo di consensi formato dai genitori e dai volontari, dai dirigenti e dagli stessi operatori, alla presenza del sindaco. Un evento a favore dell’inclusione.

Paolo Bartalini