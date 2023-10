Sessanta posti per operatori socio sanitari

L’Asl Toscana sud est comunica la riapertura del bando per l’ammissione ai corsi di formazione base, 1.000 ore, per operatore socio sanitario per le zone di Arezzo e Siena. Con scadenza per la presentazione delle domande l’8 novembre prossimo. I posti disponibili per l’area vasta Toscana sud-est sono 60, dei quali 30 su Arezzo e altrettanti su Siena.

L’avviso della selezione in corso è stato pubblicato sul sito Estar, società strumentale della Regione Toscana che si occupa delle forniture al settore sanitario, personale compreso. L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale avviene esclusivamente tramite Spid o carta d’identità elettronica: le graduatorie di selezione saranno suddivise per Area vasta, con indicato a fianco di ciascun nominativo la sede o le sedi prescelte in ordine di preferenza, e saranno approvate e pubblicate sul sito internet di Estar insieme ai siti delle Aziende Sanitarie, nella sezione dedicata ai corsi Oss. Nel bando si legge che, a parità di punteggio, la posizione in graduatoria dei candidati è attribuita in base al criterio dell’età dando precedenza all’aspirante più giovane.