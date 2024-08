Servizio idrico: via ai lavori. Previsti alcuni interventi per migliorare la situazione

Settembre è alle porte e avrà fra gli atti iniziali successivi alle vacanze i lavori in via Cesare Andreuccetti a Poggibonsi. Obiettivo migliorare il servizio idrico da parte di Acque spa, in una superficie che ha conosciuto nel tempo varie problematiche a causa di condotte vetuste e oggetto di frequenti rotture come rilevato a più riprese dai residenti della zona. Che finiscono tra l’ altro costantemente ‘sott’acqua’ in presenza di eventi legati al maltempo. A breve dunque, come annuncia l’amministrazione, Acque spa procederà con la seconda fase di lavori dopo la sostituzione della rete nella strada delle Piaggiole. Operazioni al conto alla rovescia, insieme anche alle modifiche per la viabilità da tenere presenti, in un quartiere che per Poggibonsi è un po’ un ingresso e una via d’uscita da e per l’Autopalio. "Un intervento rilevante per limitare gli sprechi – afferma la sindaca Susanna Cenni – attraverso un investimento programmato e già in corso che ci restituirà quasi un chilometro di rete nuova. Mentre la prima parte di lavori si è svolta senza particolari impatti sulla viabilità, questa seconda fase renderà necessarie alcune modifiche da gestire al meglio, in modo da ridurre i disagi per i cittadini che ringraziamo da subito per la collaborazione". In concreto i lavori di Acque riguarderanno la sostituzione e il potenziamento della porzione di rete che passa per via Andreuccetti (dall’intersezione con via Mocarello lungo la strada delle Piaggiole). Il progetto, per un investimento del gestore idrico da 480mila euro, prevede la posa di una condotta di distribuzione in ghisa per una lunghezza totale di 950 metri e comprende anche il rifacimento di una trentina di allacci d’utenza lungo il tracciato della condotta. Quanto alle modifiche, valutate dalla Polizia Municipale di concerto con la Prefettura di Siena, l’Anas e la Polizia Stradale, sarà adottato il senso unico alternato regolato da semaforo in via Andreuccetti, e per evitare ripercussioni sulla viabilità del raccordo autostradale, d’intesa con Prefettura, Anas e Stradale, sarà chiusa la rampa di uscita di Poggibonsi Sud per i veicoli provenienti da Siena. In accordo con Anas, sarà predisposta la segnaletica di preavviso agli svincoli di Colle Val d’Elsa Sud, Colle Val d’Elsa Nord e Poggibonsi Sud. In funzione messaggi sul display di Anas già nei pressi di Monteriggioni.

Paolo Bartalini