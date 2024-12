Servizio idrico. Ultimi giorni per chiedere i rimborsi

Ultimi giorni utili per le famiglie di Casole d’Elsa, per approfittare dei rimborsi economici sul servizio idrico per l’anno 2024 per cui il Comune ha riaperto i termini di presentazione delle domande. La nuova scadenza, infatti, è fissata per il 9 dicembre e non potranno ripresentare domanda tutti coloro che hanno già partecipato al bando 2024 pubblicato negli scorsi mesi di maggio e giugno. Tutte le informazioni circa la documentazione da allegare alla domanda ed alle modalità di invio sono reperibili sul sito internet del Comune.