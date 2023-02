Le domande di partecipazione al bando di Servizio Civile Universale per i tre progetti promossi da Arci Servizio Civile Siena sono prorogate fino alle ore 14 di lunedì 20 febbraio, nel rispetto del Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pubblicato mercoledì 8 febbraio. L’iniziativa mette a disposizione dieci opportunità per giovani dai 18 ai 28 anni che saranno impegnati in progetti dedicati a cultura, integrazione e ambiente della durata di 12 mesi e con un impegno settimanale di 25 ore. Le domande possono essere presentate esclusivamente on line, all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it, oppure accedendo direttamente al progetto scelto nella sezione Progetti del sito www.arciserviziocivile.itsiena. Per presentare la domanda è necessario lo Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale.