Servizio civile. Ci sono 40 posti

Sono oltre 40 i posti disponibili nelle Pubbliche Assistenze in provincia di Siena su tre dei progetti di Servizio Civile Universale contenuti nel bando ordinario pubblicato lo scorso 22 dicembre ed è destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni), anche stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Alle volontarie e ai volontari in Servizio Civile Universale spetta un assegno mensile di 507,30 euro corrisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Il termine ultimo per la presentazione online della domanda è per le 14 di giovedì 15 febbraio. "Ogni anno – spiega Duccio Giannettoni, referente per il Servizio Civile Universale per le Pubbliche Assistenze Anpas Zona Senese – le nostre associazioni ospitano ragazze e ragazzi che scelgono di impegnarsi per la propria comunità e fare un’esperienza di formazione e di vita indimenticabile. Si può fare la differenza unendosi ai nostri progetti volti a migliorare e integrare i servizi nel nostro territorio, conoscendo nuove realtà e ampliando le proprie competenze personali e professionali. Tutte le informazioni sono reperibili sul su www.anpas.org nell’apposita sezione dedicata al Servizio Civile Universale".

"Il Servizio Civile Universale – racconta Daniela Salvadori, coordinatrice Anpas Zona Senese – è un impegno ‘con’ e ‘per’ gli altri, una palestra di cittadinanza attiva in cui si può crescere lavorando in squadra, confrontandosi con chi ha più esperienza e imparando il valore della condivisione. Le volontarie e i volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas Zona Senese saranno ben lieti di accogliere ragazze e ragazzi che vorranno regalarsi un’esperienza unica grazie ai progetti attivati come ogni anno sul territorio".