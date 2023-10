Servizi sanitari, si cambia. Nuovi orari e sedi. Dove fare visite ed esami

La Zona distretto Alta Val d’Elsa rende nota la dislocazione di alcune attività di ambulatorio che si svolgono sul nostro territorio. In particolare, viene specificato che per "Casina gialla" di Poggibonsi, dove vengono effettuati alcuni ambulatori, si intende la Palazzina Alpi della Libera Professione, ovvero la struttura accanto all’ospedale di Campostaggia. Visite ostetriche e ginecologiche del percorso nascita: nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 alle 13,30 nell’ambulatorio 12 della Palazzina Alpi "Casina gialla", struttura accanto all’ospedale di Campostaggia. Attività di screening (Pap test e Hpv test): lunedì mattina ambulatorio n.12 Palazzina Alpi "Casina gialla", nei pressi del presidio ospedaliero di Campostaggia. Mercoledì pomeriggio ambulatorio n. 10 nell’ospedale di Campostaggia, primo piano. Sabato mattina ambulatorio n. 10 nell’ospedale di Campostaggia, primo piano. Prelievi per test di screening prenatale Duo test: martedì mattina ambulatorio n. 10 nell’ospedale di Campostaggia, primo piano. Tamponi vaginali: giovedì mattina ambulatorio n. 10 nell’ospedale di Campostaggia, primo piano. Dermatologia: martedì mattina e venerdì mattina ambulatorio Palazzina Alpi "Casina gialla", martedì pomeriggio e venerdì pomeriggio presidio via Marco Polo n.25 località Campolungo, a Colle Val d’Elsa. Geriatria: mercoledì mattina e giovedì mattina ambulatorio Palazzina Alpi "Casina gialla"; mercoledì pomeriggio ambulatorio nel presidio Campolungo, a Colle Val d’Elsa. Ortopedia: mercoledì mattina ambulatorio nella Palazzina Alpi "Casina gialla"; mercoledì pomeriggio e giovedì pomeriggio ambulatorio nel presidio Campolungo a Colle Val d’Elsa. Neurologia: giovedì mattina ambulatorio nella struttura di Medicina Legale in via della Costituzione 30, a Poggibonsi. Giovedì pomeriggio ambulatorio nel presidio di Campolungo, a Colle Val d’Elsa; venerdì mattina ambulatorio nellla Palazzina Alpi "Casina gialla". Cardiologia: martedì mattina ambulatorio dentro la Palazzina Alpi "Casina gialla". Chirurgia plastica: lunedì pomeriggio ambulatorio dentro il presidio Campolungo. a Colle Val d’Elsa. Psichiatria: lunedì mattina ambulatorio nel Distretto di San Gimignano, in via Folgore da San Gimignano 5; lunedì mattina, martedì mattina, mercoledì mattina, giovedì mattina e venerdì mattina ambulatorio nella Palazzina Alpi "Casina gialla". Questa, dunque, la mappa dei vari ambulatori medici della Asl Alta Val d’Elsa con tutti gli orari delle numerose prestazioni sanitarie fornite alla cittadinanza.