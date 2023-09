Serre, restauri al via. Area da riqualificare

Prenderanno il via dalla prossima settimana i lavori di restauro della cappella di piazza Medaglia d’oro Biagini a Serre di Rapolano. Gli interventi si inseriscono in un progetto più ampio che andrà a riqualificare anche l’edificio dove si trova l’ufficio postale, sempre in piazza Medaglia d’oro Biagini, oggi in stato di degrado e oggetto di una petizione popolare promossa dai cittadini di Serre di Rapolano.

"In seguito alla petizione consegnata dai cittadini al sindaco Alessandro Starnini durante l’incontro a Serre di Rapolano sul progetto dei beni comuni – spiega Giulia Russo, assessora alle politiche giovanili e per l’integrazione di Rapolano Terme – il Comune ha inviato una Pec al Demanio dello Stato, proprietario dell’edificio, e a una società privata che ha acquistato l’altra parte dell’immobile per sollecitare gli interventi di messa in sicurezza, vista la situazione di degrado in cui versa da tempo la struttura. I soggetti coinvolti hanno già costituito un condominio nei termini di legge e nominato un tecnico per svolgere i preliminari prima dei lavori di restauro del palazzo. La prossima settimana l’assemblea condominiale sceglierà il preventivo di spesa e dal mese di ottobre inizieranno i lavori di ristrutturazione".

"Siamo soddisfatti – conclude Russo – che si dia finalmente avvio a un percorso di restauro dell’intera piazza, un luogo che rientra pienamente nel progetto per la tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico promosso dal Comune di Rapolano Terme con il coinvolgimento attivo di associazioni e cittadini. Per questo motivo, ringrazio tutti i volontari che stanno lavorando sul progetto beni comuni e che si prenderanno cura dell’intera area".