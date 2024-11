"Serata che nasce dall’entusiasmo"

Uno dei fautori della cena il presidente del Siena Cf, Riccardo Magrini. "Questa serata nasce dall’entusiasmo di alcuni sportivi – ha sottolineato –, come posso essere io o come può essere Emanuele Montomoli: il progetto Siena Cf, che sta andando avanti e sono certo avrà lunga durata, ha preso vita grazie al suo sostegno. Abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione, che andrà in porto a breve, con la Robur. Il direttore generale Simone Farina con noi si è speso in maniera intelligente e carina, mettendosi a disposizione". In bianconero, ad accompagnare il socio di maggioranza Fredrik Dahlin, il segretario Luigi Conte e l’addetto stampa Andrea Levorato, che ha preso la parola. "Porto i saluti della nuova proprietà – ha detto –: queste serate fanno bene alla comunità sportiva di Siena. La speranza è che questo sia solo l’inizio di una proficua colabprazione". A fare gli onori di casa è stato il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci. "Quando Riccardo Magrini – ha sottolineato –, mi ha chiesto se potevamo ospitare questa serata ho detto immediatamente di sì, perché a noi fa piacere mettere a disposizione la nostra sede e la nostra organizzazione per un’iniziativa come questa".

A.G.