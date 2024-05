Indagini su cavalli del Palio, scattano sequestri dei passaporti sanitari

Siena, 28 maggio 2024 – Indagini dei carabinieri forestali e dei veterinari della Asl di Siena sulla provenienza e la storia sanitaria di due cavalli da Palio, dei quali sono stati sequestrati i passaporti in controlli all'ippodromo di Ferrara e in una scuderia alla periferia di Siena.

Struttura, questa senese, da cui provenivano i due esemplari che avrebbero dovuto gareggiare nel Palio di Ferrara il fine settimana scorso e dove sono stati posti sotto 'blocco' sanitario' circa 15 altri cavalli.

I motivi sono sanitari, in particolare, secondo quanto si apprende, i veterinari devono verificare profilassi e vaccinazioni. Il titolare della scuderia di Siena è stato denunciato per le ipotesi di reati di falso e illeciti sanitari.

Con i veterinari di Siena e Ferrara, i Forestali hanno sequestrati i passaporti dei due cavalli, che potrebbero avere timbrature contraffatte ed indicazioni false relative a 'anemia infettiva equina'. Presi anche due campioni di sangue equino per esami del Dna.

A Ferrara uno dei due cavalli portati da Siena per il Palio estense è stato posto in 'blocco sanitario' Asl in attesa di verifica dell'idoneità sanitaria.

Nella perquisizione della scuderia a Siena, i Forestali e la Asl hanno sequestrato un passaporto equino, con attestazioni e timbrature verosimilmente false, più una serie di strumenti atti alla contraffazione dei timbri (tra cui portacaratteri, timbro lineare con dicitura di riferimento alla Asl, tampone di inchiostro nero e altro).

C'erano anche un fucile a doppietta calibro 12 e 12 cartucce caricate a palla e pallettoni non denunciati. I veterinari dell'Asl, dato che hanno ravvisato alcune problematiche di carattere sanitario su alcuni equini e sulla gestione dei farmaci, hanno disposto il divieto di movimentazione dei cavalli dell'intera scuderia, fino a che non cessano le criticità. I sequestri sono stati convalidati dalle procure di Ferrara e di Siena