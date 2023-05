Sempre più rifiuti abbandonati Dopo l’introduzione della 6Card il fenomeno è fuori controllo

Quando i rifiuti lasciati fuori dai cassonetti sono quanto quelli messi dentro, come documentano ogni giorno le foto sui social, ci deve essere, oltre all’inciviltà, anche una falla nel sistema. O forse più di una, dal momento che il problema riguarda i due maggiori centri valdelsani e nelle ultime ore sia i Comuni che il gestore del servizio Sei Toscana sono intervenuti per cercare di tamponarle. Tutti i problemi sembrano ruotare attorno ai nuovi contenitori stradali con apertura a tessera magnetica, che se da una parte stanno consentendo aumenti di raccolta differenziata, dall’altra sembrano aver moltiplicato una malsana ‘voglia di trasgressione’ che si traduce in grandi quantità di rifiuti abbandonati su strade e marciapiedi. Anche quando i cassonetti sono ancora mezzi vuoti.

Colle e la Sei hanno cercato ieri di porre rimedio inviando ecoinformatori in otto postazioni (nelle vie Bilenchi, Don Minzoni e Gramsci in centro e nei quartieri periferici L’Agrestone e La Badìa) per spiegare il funzionamento dei raccoglitori e ha convocato per domani alle 17.30, al circolo di Le Grazie, un’assemblea con i residenti della frazione Boscona in grossa difficoltà.

"La stragrande maggioranza dei cittadini si è adattata al meglio, utilizzando le nuove attrezzatture in modo corretto – afferma l’assessore all’ambiente Grazia Pingaro – Purtroppo, persistono ancora errati conferimenti e cittadini che non hanno ritirato la 6Card. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo gli ecoinformatori e potenziare la consegna delle tessere, che possono essere ritirate alla stazione ecologica il martedì e il sabato dalle 8.30 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18". Mentre a Colle si cerca di spiegare meglio l’uso delle tessere, a Poggibonsi se ne segnalano molte che non funzionano.

"È sorta un’anomalia di sistema legata alla software house, indipendente dal gestore, e alcune tessere risultano non attive – spiega una nota di Sei Toscana – L’utente che riscontri problemi nell’uso della propria 6Card, è invitato a contattare l’ufficio Tari o l’ufficio ambiente del Comune, o inviare una mail a [email protected] indicando l’utenza Tari associata alla tessera: sarà ricontattato e riceverà le informazioni necessarie, o le indicazioni per ritirare una nuova 6Card".