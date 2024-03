Selva, l’addio alla capitana. Ultimo saluto alla Piazza

I tamburini e gli alfieri a rendere omaggio. Sul

feretro la bandiera della Selva che Vittoria Bonelli Zondadari Barabino aveva saputo portare in alto, come tutta la sua famiglia. A sollevare il feretro della capitana, l’unica donna a ricoprire questo ruolo in Vallepiatta, vincendo peraltro due Carriere, è stato ieri al termine del funerale

anche l’ex capitano plurivittorioso Roberto Marini, oltre ad altri amici selvaioli di Vittoria, come Alessandro Ferrini. Un saluto alla Piazza che è stato come riaffacciarsi, per un istante, su quei Palii – Assunta 1965 e 1967, in quest’ultima sua madre Ginevra Chigi Zondadari Bonelli era priore – conquistati entrambi con Bazza.

Alcuni senesi, contradaioli di altre Consorelle, si sono comunque fermati a salutare idealmente una donna, scomparsa ad 89 anni, che ha scritto pagine della Festa indimenticabili.