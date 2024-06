Selezione Asp. Rocco Lerose nuovo direttore

A conclusione delle procedure di selezione, il Consiglio di amministrazione di Asp Città di Siena, presieduto da Guido Pratesi, ha nominato con il ruolo di direttore Rocco Lerose (nella foto) che prenderà servizio nei prossimi giorni. Il concorso ha avuto un percorso a ostacoli tanto che il caso era approdato anche all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Poi era arrivato il colpo di scena: le dimissioni a sorpresa della commissione giudicatrice a causa di alcuni elementi di incompatibilità. Undici le candidature presentate per ricoprire il ruolo di direttore, ma alla fine è stato scelto Lerose.

"E’ un incarico di responsabilità – le sue prima parole – perché Asp fa parte del tessuto sociale della città. Serve dunque impegno per affrontare questa sfida. Bisogna che Asp superi le difficoltà riscontrate durante la pandemia, problemi che tuttora stanno lasciando degli strascichi. Ma è necessario trasformare le difficoltà in occasioni di rilancio: questo sarà il mantra per riportare l’Azienda nelle condizioni precedenti la pandemia".

E ancora: "La mia idea – continua Lerose – è rimettere al centro i servizi alla persona e gli stessi cittadini. Ritengo che sia questa la mission".

Quanto alle difficoltà nel bilancio, il neodirettore parla chiaro: "Intendo fare un’analisi dei costi e vedere i numeri nel dettaglio – annuncia –. Ci sono stati aumenti della spesa, quindi il risparmio è il maggior guadagno. Intendo lavorare per ottimizzare i costi e promuovere sinergie". Quindi la conclusione: "A breve mi insedierò. Il tempo di organizzarmi e si parte: ci sono tante cose da fare e l’impegno da parte mia è massimo".

C.B.