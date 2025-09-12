Sei feriti nell’incidente tra due auto. Tamponamento a Torrita di Siena. Tre giovani trasportati alle Scotte

Un tamponamento tra una Kya e un Cinquecento è stata la causa del ferimento di sei giovani. Il fatto è accaduto l’altra notte - alle 22,30 - nel centro abitato di Torrita di Siena, in località Foenna. Le due autovetture sono venute a contatto, mentre stavano svoltando su una strada laterale. Tutti i conducenti delle due autovetture, tre nella Kya tre nella Cinquecento, sono rimasti feriti.

Quelli della Kya, giovani tra i venti e i ventitré anni, sono stati trasportati, in codice due, alle Scotte. Per gli altri tre, lievi contusioni ed escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze delle Misericordie di Sinalunga, Torrenieri, e San Quirico d’Orcia e Montepulciano.

Il tutto perché in un primo momento si era pensato che tutti i giovani occupanti, tre per parte, delle due vetture avessero riportato ferite gravi. I successivi accertamenti hanno ridimensionato l’accaduto, quantomeno per le conseguenze subite dalle sei persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Montepulciano. I residenti della zona dove si è verificato il sinistro sono rimasti svegli fino a tarda notte in ragione del grande via vai delle ambulanze e dei mezzi di soccorso.

Per fortuna, come detto, le condizioni dei sei feriti provocati del tamponamento si è, alla fine, ridimensionata. Anche i tre giovani portati in codice due alle Scotte sono stati dimessi, dopo gli accertamenti del caso.