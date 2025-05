Sede per i carabinieri. Interviene Michelotti

Mancanza di una sede adeguata per la stazione dei carabinieri di Buonconvento: sulla questione, molto sentita in paese, ha presentato una interrogazione parlamentare il deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti. "A Buonconvento dal giugno 2023, i carabinieri hanno in uso, come propria sede, un locale di proprietà dell’amministrazione comunale, senza computer né linea telefonica dedicata, e sono in servizio soltanto il sabato, per tre ore al giorno- spiega Michelotti-. Da quella data infatti, la stazione è stata annessa a quella di Monteroni D’Arbia". E ancora: "La storia affonda le radici nel 2012. Il Comando Stazione Carabinieri di Buonconvento, ha avuto sede, fino al giugno 2023, in un appartamento di sole due stanze ed un bagno in uno stabile di edilizia popolare che era stato messo a disposizione gratuitamente dal Comune- aggiunge Michelotti-. Ad aggravare una situazione già disagevole e poco dignitosa per l’istituzione rappresentata dall’Arma dei Carabinieri, nello stesso immobile, si trovavano svariati appartamenti abitati da persone oggetto di indagini o, addirittura, di misure cautelari eseguite proprio dai militari". E infine: "L’amministrazione comunale- conclude il parlamentare- come più volte denunciato dal consigliere comunale Fabio Papini, non ha garantito però soluzioni efficaci, e ha continuato a non farlo. Buonconvento, privo ad oggi di un necessario presidio di sicurezza, è un importante crocevia per l’intera parte Sud della Provincia di Siena. La sicurezza dei cittadini ed una presenza tangibile dello Stato sono una priorità".