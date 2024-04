Seconda tappa. Oggi in cattedra la sanità digitale Gli Stati Generali della Salute a Siena affrontano il tema della sanità digitale, con professionisti e esperti che illustrano progetti innovativi per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari. Università, 118, ospedali e aziende mostrano come la tecnologia possa ottimizzare la cura dei pazienti e ridurre i costi.