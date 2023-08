Palio, il Drago vince anche la seconda prova

Siena, 14 agosto 2023 – Dopo il trionfo alla prima, il Drago vince anche la seconda prova del Palio con il cavallo Vitzichesu montato dal fantino Andrea Coghe detto Tempesta.

Il mossiere ha chiamato al canape le Contrade in quest'ordine: Giraffa, Chiocciola, Tartuca, Istrice, Aquila, Oca, Pantera, Bruco, Drago e di rincorsa Torre.

La partenza è stata un po' complicata, con Aquila e Pantera agitate al canape, con il mossiere costretto a far uscire tutti i cavalli per due volte consecutive.

Il Comune di Siena ha reso noto, intanto, l'elenco degli ospiti di mercoledì 16 agosto per il Palio dell'Assunta: dalle trifore di Palazzo Pubblico assisteranno alla corsa in piazza del Campo. Nella lista spicca il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che sarà accolta dal sindaco Nicoletta Fabio. Sono attesi anche i parlamentari Tiziana Nisini, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Andrea Mascaretti, Stefano Maullu e Claudio Borghi. Nell'elenco figurano, inoltre, Simone Tiribocchi, ex calciatore di Serie A attualmente commentatore sportivo per Dazn, il questore di Parma Maurizio di Domenico, Danilo Petrucci, pilota campione di motociclismo, Duccio Marsili, pluricampione internazionale di pattinaggio su corsa.