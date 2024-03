Le Donne Fiere della Valdelsa, film e incontri per l’8 marzo. "Come ogni anno – dice l’assessore Susanna Salvadori, presidente del Centro Pari Opportunità della Valdelsa – sono tante le tante occasioni di confronto per celebrare le donne. Come Centro Pari Opportunità abbiamo promosso incontri di restituzione dei dati dell’osservatorio sulla violenza di genere che proseguiranno fino ad aprile". La seconda edizione di Donne Fiere si svolgerà sabato alle 17 all’Accabì, con i comuni di Casole, Colle, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano. Domani alle 16 al Garibaldi sarà proiettato il film "10 minuti" di Maria Sole Tognazzi. Iniziativa di Spi-Cgil Poggibonsi-San Gimignano e Cgil Valdelsa, Soci Coop Poggibonsi, Fnp Cisl Pensionati Valdelsa, Auser Poggibonsi, Centro Sociale Insieme Poggibonsi, CPO Valdelsa.