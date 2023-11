Se il black-out colpisce i più fragili

Dietro a ogni storia, ci sono le persone. In questo caso abbiamo raccontato l’odissea di Rosanna Cieri, residente a Salteano (Asciano), che ha dovuto fare i conti non solo con i danni provocati alla sua abitazione dall’uragano Cirian, ma anche con i rischi alla salute dovuti un black-out durato tre giorni. Cieri assume infatti un farmaco raro, acquistato in Spagna. Va conservato in frigorifero. Resiste per tre giorni con il ghiaccio del freezer, aspettando di ora in ora il ritorno della corrente elettrica. I tecnici di E-Distribuzione sono al lavoro in tutta la regione a causa del maltempo. Ieri sera una squadra arriva a Salteano per risolvere il guasto, ma Rosanna si è trasferita dalla sorella a Monteriggioni. E il black-out era ancora in corso.